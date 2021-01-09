Erol Bulut’tan futbolcularına: Sizinle gurur duyuyorum

Şampiyonluk yarışında kritik Alanyaspor galibiyetiyle ağırlığını daha da hissettiren Fenerbahçe'de Erol Bulut'un mutluluğu farklı bir seviyedeydi. Futbolcuların soyunma odasındaki coşkusuna katılan Bulut, yaptığı konuşmayla takımına teşekkür etti. Tek tek teşekkür ettiği futbolcularına ortak şekilde seslenen başarılı çalıştırıcı, “Özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğunuz ne yaptığını bilen, antrenmanlardaki tüm çalışmalarımızı sahada bire bir uygulayan ve istekli performansınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ZORLU FİKSTÜR İYİ BİTTİ

Fenerbahçe, ezeli rakipleri ve Süper Lig'in dişli ekiplerine karşı maçlarını tamamladı. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Alanyaspor ve Trabzonspor'a karşı sarı-lacivertliler, üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı; 10 puan topladı. 2021'e 2'de 2 ile başlayan Kanarya'da hedef ilk yarıyı lider kapatmak.