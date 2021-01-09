CANLI | Galatasaray Gençlerbirliği

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya…

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağ bek pozisyonunda Linnes’in yerine Şener Özbayraklı’ya görev verdi. Şener Özbayraklı bu sezon Süper Lig’de sadece 1 dakika görev aldı. Türkiye Kupası maçında ise 62 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig’de en son 2 Şubat 2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de başlamış, devre arası sonrasında yerini Linnes’e bırakmıştı.

İLK 11’LER

GALATASARAY: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan, Diagne

YEDEKLER: Fatih, Emin, Luyindama, Ozornwafor, Saracchi, Linnes, Kerem, Sekidika, Ali Yavuz, Babel

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Johansson, Arda, Soner, Sefa, Zargo, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Murat

YEDEKLER: Yasin, Halil İbrahim, Diego, Furman, Metehan, İlker, Rahmetullah, Mustafa Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu

97. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 164 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 0-0 berabere sona ermiş, İstanbul'daki mücadeleyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazanmıştı.

Fatih Terim'in cezası bitti

Fatih Karagümrük maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası vermiş, daha sonra Tahkim Kurulu tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor mücadeleleriyle cezasını tamamlayan Terim, Gençlerbirliği maçında saha kenarında yer alıyor.

Ömer ve Emre Kılınç cezalı

Galatasaray'da Konyaspor maçında sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Bayram, Gençlerbirliği karşılaşmasında cezasında dolayı görev alamıyor. Antalyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Emre Kılınç da Gençlerbirliği müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Etebo'nun sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de kadroda yok.

Luyindama ve Belhanda sınırda

Sarı-kırmızılılarda Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu maçlarda 12 kez gol sevincini yaşarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Son 10 maç

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, Gençlerbirliği ise 1 kez rakibini mağlup etti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Halis Özkahya yönetiyor

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya’nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Bozbey yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Malok…

Halis Özkahya’nın son yönettiği Galatasaray maçı, 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesi oldu. 15 Ocak 2020’de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.