Beşiktaş’ın Hatayspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in, 18. haftasında deplasmanda yarın (Pazar) Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Rizespor maçında sakatlanan Mensah’ın yanı sıra Gökhan Töre ve Ljajic de kadroya alınmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından belirlenen Hatayspor maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, N'Koudou, Güven Yalçın, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan.”