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Sözcü

Beşiktaş’ın Hatayspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.

Güncellenme: 13:36, 09/01/2021
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ın Hatayspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in, 18. haftasında deplasmanda yarın (Pazar) Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Rizespor maçında sakatlanan Mensah’ın yanı sıra Gökhan Töre ve Ljajic de kadroya alınmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından belirlenen Hatayspor maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, N'Koudou, Güven Yalçın, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan.”

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