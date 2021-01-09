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Sözcü

Belhanda’dan hat trick yorumu: Bahane değil ama bizler de insanız

Süper Lig'in 18'inci haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da 3 gol atan Belhanda maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güncellenme: 21:26, 09/01/2021
Haberler Futbol
Belhanda’dan hat trick yorumu: Bahane değil ama bizler de insanız

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği’ni 6-0’lık skorla mağlup etti. 15 dakikada hat-trick yaparak maçın yıldızı olan Younes Belhanda maçın ardından açıklamalarda bulundu. Younes Belhanda, “Emre ile beraber gittiğimiz, Arda ile ikiye bir yaptığımız golüm bugün en güzel golümdü. Bir önceki hafta Antalya’ya karşı 10 kişi oynadık. Çok yorgunduk. Konya’da da çok fazla koşmamız gerekti. Bahane değil ama bizler de insanız. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘ARDA BÜTÜN POZİSYONLARI KOKLUYOR’

Sözlerine Arda’yı överek devam eden Belhanda, “Arda futbolu çok iyi biliyor. Kokluyor bütün pozisyonları. Taylan da aynı şekilde. Sezon başından beri çok iyi, formayı bırakmıyor. Çok teknik bir oyuncu o da. Basit oynamayı seviyor. İyi oynuyor. Şener de uzun süreden sonra ilk kez oynadı. Antrenmanlarda onla çok şakalaşırım. Bugün çok iyi performans gösterdik takım olarak. Buradan Omar’a da selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Belhanda Gençlerbirliği süper lig