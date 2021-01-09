Başakşehir’de Galatasaray’a İrfan Can Kahveci göndermesi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’yı istediğini açıklamasının ardından Başakşehir’den flaş bir paylaşım geldi.
Başakşehir, İrfan Can’ın soyadına ve Galatasaraylı oyuncuların gol sevincine gönderme yaparak, “Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır” mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği karşısındaki golün ardından yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci’ye gol sevincinde mesaj yollamışlardı.
Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır. pic.twitter.com/F4QJAlasPT
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 9, 2021