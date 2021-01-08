Zirve yürüyüşü heyecanlıdır

Pas yaparak, kendi yarı sahasından çıkmayı tercih eden Alanyaspor karşısında pres yapmak, iyi analizdi… Mesele, kapılan toplarda ofansif etkinin sahaya yansıması… Rakip, organize atakları iyi yapan bir ekip… Sabırlı oynamayı da iyi biliyor. Hücumu sonuçlandırırken, kalitenin ortaya çıkması, size golü getirir. Haftanın en güzel gollerinden birini, Sinan mükemmel attı. Top ağlara yönelirken, Marafona'nın uçuşu, sadece golü daha estetik hale getirdi. Gol sonrası Fenerbahçe, topu Alanyaspor'a bıraktı. Rakam, yüzde 27… Amaç, çabuk çıkıp, pozisyon bulmak. Altay'ın kritik kurtarışlarına ne diyeceğiz, peki? İyi kapanmak, rakibe şut şansı bile vermemektir, değil mi?

İlk yarıdaki senaryo geçerliliğini korurken, bireysel bir hata, Alanyaspor'un umutlarını bitirecekti. Tzavellas, klasına yakışmayan geri pası yaptı. Marafona'nın, penaltı riski almaktan başka şansı yoktu. Valencia'nın penaltısını kurtardı. Bu moral demektir, takım için… Fakat Ozan-Pelkas işbirliği ve Pelkas'ın kaleciyi bitiren yere topu bırakması, oyunun tamamen Fenerbahçe tarafına dönmesine yol açtı, kısa süre için… 3 dakikada, maçın kaderi değişmişti. Ozan'ın kuvveti, Pelkas'ın zekası çıkana kadar, Valencia'nın heyecanı ve diriliğini çok beğendim. Sadık'ın yaptırdığı penaltı, Babacar'ın golü, çok kritik dakikada geldi. Bitime 10 dakika kala gol yerseniz, strese girebilirsiniz. Zirveyi ilgilendiren bu tarz maçlarda en önemli ilke kazanmak. Fenerbahçe, bunu başardı.