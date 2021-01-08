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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (8.1.2021)

Süper Lig'de 17 hafta geride kaldı. Beşiktaş'ın liderliğini sürdürdüğü haftada Fenerbahçe şampiyonluk oranlarında favori gösterildi. Konyaspor'a kaybeden Galataasaray'ın oranı ise 0.60 arttı!

Güncellenme: 14:25, 08/01/2021
Haberler Alanyaspor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (8.1.2021)

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi olarak göstermeye devam etti.

Lider Beşiktaş, 2 puan önündeki Fenerbahçe’nin arkasında 2. sırada 2.60 oranla gösterildi. Galatasaray’ın oranı ise 3’ten 3.60’a yükseldi.

17. HAFTANIN ARDINDAN ORANLAR ŞÖYLE;

Fenerbahçe: 2.45

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 3.60

Alanyaspor: 18.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

Başakşehir: 75.00

16. HAFTA SONUNDA ORANLAR ŞU ŞEKİLDEYDİ;

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

Başakşehir: 60.00

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