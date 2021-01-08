Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (8.1.2021)

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi olarak göstermeye devam etti.
Lider Beşiktaş, 2 puan önündeki Fenerbahçe’nin arkasında 2. sırada 2.60 oranla gösterildi. Galatasaray’ın oranı ise 3’ten 3.60’a yükseldi.
Fenerbahçe: 2.45
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 3.60
Alanyaspor: 18.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 25.00
Başakşehir: 75.00
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 2.90
Galatasaray: 3.00
Alanyaspor: 13.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 25.00
Başakşehir: 60.00