Omar Elabdellaoui: Tüm Türk halkının desteğine minnettarım

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren ve tedavi süreci devam eden Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Durumunun iyiye gittiğini söyleyen Omar;

“Tedavi sürecim iyi gidiyor. Durumum her gün iyi gidiyor. Aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Her gün arayıp durumumu soran Sağlık Bakanı’na teşekkür ediyorum. Ne kadar şükran dolu olduğumu belirtmek için doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak” dedi.