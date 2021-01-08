Mesut Özil’de yüksek sadakat

Fenerbahçe’de Mesut Özil çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun Arsenal'dan bonservisini almasını beklerken imzalanacak 3.5 yıllık kontratın detaylarını hazırlıyor. Mesut ise Arsenal ile masada. Almanya'dan Londra'ya geçerek ayrılık görüşmeleri yapacak 32 yaşındaki 10 numara, ‘sadakat bonus'u (loyalty bonus) konusunu çözmek istiyor.

Mesut, kontratındaki sadakat maddesi çerçevesinde sezon sonuna kadar Arsenal'da kalırsa 8.7 milyon Sterlin'lik ‘bonus' kazanacak. Yıldız futbolcu bu parayı bırakmak istemezken İngiliz kulübü ise bonservisine karşılık söz konusu rakamdan vazgeçmesini talep ediyor. Mesut Özil'in ‘sadakat bonusu'nun en azından yarısını alıp ayrılması ihtimal dahilinde…

Hatırlanacağı gibi Van Persie de Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Man. United'dan yaklaşık 10 milyon Euro ‘sadakat bonus'unun yarısını almıştı. Bu sorunun çözülmesi sonrası dünya şampiyonu apoletli futbolcu Fenerbahçe'ye imza atacak.

ARTETA: ÇÖZÜM ARIYORUZ

Arsenal menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in durumunu değerlendirdi. Yıldız futbolcunun devre arası transfer döneminde ayrılabileceğini söyleyen Arteta, “Hem Mesut'un hem de kulübün yararına bir çözüm arıyoruz. Eğer durum böyle olmazsa, kulüpte kalır” dedi.

İLGİLİ HABER Zirve yürüyüşü heyecanlıdır