Matthijs de Ligt’in corona virüsü testi pozitif çıktı

İtalya Serie A devi Juventus 21 yaşındaki Hollandalı oyuncu Matthijs de Ligt’in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Juve, genç oyuncunun test sonuçlarının ardından izolasyona alındığını açıklandı.

2019 sezonu başında Ajax’tan Juventus’a transfer olan De Ligt, siyah-beyazlı formayla 51 karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı. İtalyan ekibinde daha önce Dybala, Ronaldo, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani’nin corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.