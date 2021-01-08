Marius Sumudica: Çok büyük bir teklif aldım, ayrılabilirim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’dan ayrılık sinyali… Süper Lig’de harika bir sezon geçiren ve zirveye oynayan Gaziantep’te Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 49 yaşındaki teknik adam, Rumen basınına konuştu.

Gaziantep FK ile henüz masaya oturmadığını söyleyen Sumudica “2 futbolcu transfer etmek istiyorum ancak bütçemiz yetersiz. Bu şartlarda devam etmem zor” ifadelerini kullandı.

Eski takımı El Shabab’ın ilgisini doğrulayan Rumen teknik adam “Suudi Arabistan’da eski kulübüm Al-Shabab’tan çok büyük ve reddemeyeceğim bir teklif geldi. Çok yakında anlaşma ihtimalimiz var. Gaziantep FK ile sözleşmemi bitirmek isterdim ama beni hep ertelediler. Tartışmaya girmedim. Bu gece konuşacağız. Teklif çok büyük. Bu durumda devam edemeyeceğimizi biliyorlar. Sanırım önümüzdeki hafta ayrılacağız” dedi.

Sumudica yönetiminde Gaziantep, Süper Lig’de 17 haftada topladığı 31 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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