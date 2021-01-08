Mandzukic gerçekleri

Mario Mandzukic… Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerin formasını giyen 34 yaşındaki süper golcü, iki sezondur olduğu gibi yine Beşiktaş'ın gündeminde… Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı sonrası “İlgileniyoruz” sözleriyle gündeme gelen flaş transferdeki son gelişmeleri SÖZCÜ öğrendi.

İşte detaylar…

Mandzukic, 1.5 yıllık kontrat istiyor. 6 ay için 1.8 milyon Euro ve ‘bonus'lar talep eden futbolcunun 1.5 yıllık toplam maliyeti 6 milyon Euro'yu buluyor.

Beşiktaş, aşamalı sözleşme öneriyor. Siyah-beyazlılar, 6 aylığına 1 milyon Euro veriyor. Şampiyonluk halinde 1 yıllık yeni kontrat için görüşeceklerini belirtiyor.

Yönetimin tavrı net: Kulüpteki ekonomik tabloyu ve takım içi ahengi bozamayız. Bu nedenle ‘ya bizim istediğimiz noktaya gelirsin ya da anlaşma olmaz' politikasını yürütüyor.

Olumlu ya da olumsuz bitmiş bir şey yok. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Özkan Doğan temasları sürdürüyor.

SERGEN YALÇIN GURURLA SUNAR

Öte yandan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, kendisine güvenenleri sevindiriyor. Siyah-beyazlılar, liderliğini korurken 6-0'lık galibiyet camiayı sevince boğdu. Yalçın'ın öğrencileri, ligin en fazla gol atan, en fazla kazanan ve en iyi averaja sahip takımı…

Gol krallığının tepesine iki oyuncusunu, Larin (10) ve Aboubakar (8) sokan Sergen Yalçın'ın takımı, 5 haftadır gol yemiyor ve ligin en az gol yiyen ilk beş takımından biri…

İLGİLİ HABER MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş`tan özür diledi