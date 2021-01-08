Mandzukic gerçekleri

Mario Mandzukic… Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerin formasını giyen 34 yaşındaki süper golcü, iki sezondur olduğu gibi yine Beşiktaş'ın gündeminde… Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı sonrası “İlgileniyoruz” sözleriyle gündeme gelen flaş transferdeki son gelişmeleri SÖZCÜ öğrendi.
İşte detaylar…
Öte yandan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, kendisine güvenenleri sevindiriyor. Siyah-beyazlılar, liderliğini korurken 6-0'lık galibiyet camiayı sevince boğdu. Yalçın'ın öğrencileri, ligin en fazla gol atan, en fazla kazanan ve en iyi averaja sahip takımı…
Gol krallığının tepesine iki oyuncusunu, Larin (10) ve Aboubakar (8) sokan Sergen Yalçın'ın takımı, 5 haftadır gol yemiyor ve ligin en az gol yiyen ilk beş takımından biri…