Manchester United, Amad Diallo’yu transfer etti

İngiltere Premier Lig’de zirve yarışı veren Manchester United, Atalanta’nın genç oyuncusu Amad Diallo’yu transfer etti.

İngiliz basını, Atalanta altyapısından yetişen ve A Takım formasını sadece 5 kez giyen Fildişili oyuncu için 19 milyon Sterlin bonservis bedeli ödendiğini ve bonuslarla birlikte toplam bedelin 37 milyon Sterlin’e çıkabileceğini yazdı.

Kırmızı-Şeytanlar, yaz transfer döneminde futbolcuyla anlaşmış ancak oyuncunun çalışma izni alamaması nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

18 yaşındaki futbolcu sağ kanatta görev alıyor. Amad Diallo bu sezon Serie A’da 13 dakika, Şampiyonlar Ligi’nde ise 22 dakika Atalanta forması giydi.