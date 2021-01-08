Los Angeles Lakers kutlama için Joe Biden’in göreve başlamasını bekliyor

ABD’de önceki gün yaşanan Kongre Binası baskını sonrası Beyaz Saray’da yaşanan başkanlık krizi tavan yapmıştı. Sezonu şampiyon tamamlayan Los Angeles Lakers siyasi nedenlerden dolayı sıcak bakmadığı Beyaz Saray ziyareti için flaş bir karar aldı.

Lakers, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’in resmen göreve başlamasının ardından kutlama için Beyaz Saray’ı ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.

EN SON 2016’DA GERÇEKLEŞTİ

Ziyaret günü için Washington Wizard’a karşı tek deplasman maçının tarihini düşünen Lakers’ın, Biden’ın programına ve Beyaz Saray’ın Covid-19 protokollerine bağlı olarak hareket edeceği aktarıldı. Böylece yaklaşık 5 yıl sonra NBA şampiyonu Beyaz Saray geleneğini tekrar başlatmış olacak.

NBA şampiyonlarının her sene gerçekleştirdiği organizasyon, 2016 yılından bu yana siyasi nedenlerden dolayı yapılamıyordu.

Beyaz Saray’ı ziyaret eden son NBA takımı, 2016 yılında Cleveland Cavaliers olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında 2 kez şampiyonluk yaşayan Golden State Warriors’a ziyareti reddetmişti.

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LEBRON JAMES İLE TRUMP KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Bilindiği üzere George Floyd’un öldürülmesinin ardından “Siyahların Hayatı Değerlidir” protestolarında öne çıkan isimlerden biri olan Lakers’ın yıldızı LeBron James, Trump ile karşı karşıya gelmişti.

Donald Trump Pennsylvania’daki mitinginde hedef haline getirdiği LeBron James’i “O ne ülkeye ne de bayrağa saygı gösteriyor” sözleriyle eleştirmişti.

Kongre binasının istila edilmesinin ardından düşüncelerini aktaran LeBron James “Ne demek istediğimizi şimdi anladınız mı? İki farklı Amerika’da yaşıyoruz. Başkentteki olaylarda benim gibi insanlar olsaydı sonucun ne olacağını çok iyi biliyoruz. Ancak bazıları ne yaparsa yapsın, ten renkleri sayesinde yargılanmayacak, dövülmeyecek veya vurularak öldürülmeyecek” sözleriyle Donald Trump’ı suçlayarak Biden’e destek verdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’da başkanlık görevini devredeceği Joe Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.