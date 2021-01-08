Kazanan haklıdır

Fenerbahçe, ligin fizik ve taktik olarak en etkili takımlarından Alanyaspor karşısında önemli bir 3 puan aldı.

Bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenip uzun sürede liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor karşısında sarı-lacivertliler maça hızlı başladı. Ancak Sinan'ın şık golünden sonra topun kontrolü tamamen Alanyaspor'daydı. Erol Bulut'un da açıkçası maç öncesi planının bu olduğunu net bir şekilde gördük. Topu rakibine veren ve alan savunmasını iyi yapan Fenerbahçe, ilk yarının sonundaki pozisyon dışında net bir fırsat vermedi. Böyle olunca sarı-lacivertliler, futbol olarak ilk yarı kaliteden oldukça uzaktı. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde de daha sakin kalınabilirdi.

İkinci yarıda da Alanyaspor meşin yuvarlağa hakim taraftı ancak Fenerbahçe bu sefer topsuz oyunu daha iyi oynadı. Daha hızlı hücuma çıktı ve top kendisine geçince tempoyu artırdı. Hem ön alan presiyle gelen penaltı hem de atılan ikinci goldeki organizasyon eksik olan iyi futbolu da seyrettirdi. Ancak 2-0'dan sonra bu sezon birçok maçta olduğu gibi yine Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Yapılan basit bir penaltı ve sonrasında gelen baskı, son dakikaların kabusla geçmesine neden oldu.

ÇAĞDAŞ HOCANIN GÖREVİ DEĞİL

Maç sonu Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın sinirini ise anlayamadım. Fenerbahçe'nin oyun planını eleştirmek Çağdaş hocanın görevi değil… Fenerbahçeliler olumlu veya olumsuz eleştiri yapabilir. Nitekim maç sırasında ben de Fenerbahçe'nin topa hakim olamamasını eleştirdim. Ancak Erol Bulut, bunun taktik icabı olduğunu ve skora da bakılınca haklılığını vurguladı. Fenerbahçe'nin genel olarak oyun planı bu şekilde değil. Alanya'ya karşı uygulanan bir taktik olduğunu düşünüyorum, yoksa sezonun kalanında sonuç getirse de bu oyun anlayışı göz zevkimize pek hitap etmez.

Sonuç olarak kazanan her zaman haklıdır. İyi futbol olmasa da Erol Bulut'un kafasındaki oyun planı galibiyete dönüştü ve Fenerbahçe kritik bir 3 puan aldı.

Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK maçlarındaki kötü futbol ve sonuçlar Fenerbahçe'yi sıkıntılı bir sürece sokmuştu. Başakşehir galibiyeti, sonra bay geçilen haftadan sonra Kasımpaşa ve Alanyaspor'a karşı alınan 3 puan kaosu sonlandırdı.

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