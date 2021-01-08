Galatasaray’da kritik zirve

Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim ile devre arası takım içinde yapılacak hamlelerle ilgili bir araya geldi.

Zirvenin 4 ana konusu vardı:

1- HERKES GİDEBİLİR

Muslera, Arda, Emre Kılınç ve Taylan dışında sözleşmesi süren tüm oyuncuların teklif alması halinde satılması konusunda anlaşıldı.

2- BELHANDA SIKINTISI

Fatih Terim'in kalmasını istediği Belhanda'yı yönetim istemiyor. Yöneticiler, özellikle bu oyuncunun menajeri D'Avilla ile çalışılmasına karşı çıkıyor.

3- SALİH-AYTAÇ ACİL

Kontratları sezon sonu bitecek Salih Uçan (Alanyaspor) ve Aytaç Kara (Kasımpaşa) transferlerinin devre arasına yetişmesi için temaslar hızlanacak.

4- İRFAN CAN'A FEDA

İrfan Can Kahveci için tüm imkânlar seferber edilecek. Marcaro'yu isteyen Başakşehir'e Luyindama ve Diagne'nin önerilmesi gündemde…

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