Galatasaray’da kritik zirve

Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim ile devre arası takım içinde yapılacak hamlelerle ilgili bir araya geldi.
Zirvenin 4 ana konusu vardı:
Muslera, Arda, Emre Kılınç ve Taylan dışında sözleşmesi süren tüm oyuncuların teklif alması halinde satılması konusunda anlaşıldı.
Fatih Terim'in kalmasını istediği Belhanda'yı yönetim istemiyor. Yöneticiler, özellikle bu oyuncunun menajeri D'Avilla ile çalışılmasına karşı çıkıyor.
Kontratları sezon sonu bitecek Salih Uçan (Alanyaspor) ve Aytaç Kara (Kasımpaşa) transferlerinin devre arasına yetişmesi için temaslar hızlanacak.
İrfan Can Kahveci için tüm imkânlar seferber edilecek. Marcaro'yu isteyen Başakşehir'e Luyindama ve Diagne'nin önerilmesi gündemde…