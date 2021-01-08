Cenk Tosun: Everton’dan ayrılabilirim! Ama Beşiktaş…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini belirtti. Cenk, Tivibuspor’a geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

“2-3 HAFTA AZ OYNARSAM, AYRILIRIM”

Sezonun ilk 6 maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran, ardından ise 5 maçta toplam 43 dakika forma giyen Cenk, takımdan ayrılmanın sinyalini vererek, “Daha fazla forma şansı bulmam gerekiyor. 2-3 haftalık süreçte bir karara varacağım. Calvert-Lewin ile ikimiz varız, transferim kulübe de bağlı. Ancelotti, bana çok güvendiğini söyledi. 2-3 hafta içinde az forma şansı bulursam, kendi yolumu çizeceğim. 10 aya yaklaştı ameliyattan dönüşüm, yüzde 100 hazırım. İlk başta adaptasyon süreci oluyor, fiziksel olarak hazır değildim. Şu anda yüzde 100 olduğumu düşünüyorum, ağrılarım kalmadı” dedi.

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Süper Lig’de lider olan Beşiktaş’ın performansını da öven milli golcü, “İyi Cenk Tosun, Beşiktaş’ta bu kadroda oynardı, bizim zamanımızda da oynuyordum. 2017-18 takımımız şimdiki takımdan daha güçlüydü, o zaman da oynardım. Fit olsaydım, şu anda Beşiktaş’ta oynardım diye düşünüyorum. Şu anda herkes limitinde oynuyor. Larin, Aboubakar, Ghezzal, Rosier, orta sahada Josef, Atiba… Welinton kendini buldu, Vida iyi, Rıdvan, Ersin iyi. Sırıtan bir oyuncu yok. İyi gidiyor. Maşallah diyelim, inşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ’A GELME DÜŞÜNCEM YOK”

Beşiktaş’tan ayrıldığı günden bu yana adı sürekli siyah-beyazlı kulübe döneceği şeklindeki haberlerde geçen Cenk Tosun, “Şimdilik Beşiktaş’a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, ismimden daha fazla söz ettirmek istiyorum. İlk sezonumda daha çok iş yaptım, İngiltere’de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye’ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE”

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında eski takımını önde gördüğünü belirten Cenk Tosun, “Beşiktaş şu anda formda ve iyi gidiyor, oyun olarak bir tık önde. Alanyaspor’u izledim, top yapan bir takım. Alanya bu oyunu Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yapıyor, bu çok değerli. Alanya’nın futbolunu çok beğeniyorum, Beşiktaş’ı çok beğeniyorum. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında bir tık önde olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.