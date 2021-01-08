Bernard Mensah sakatlandı

Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u 6-0 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Bernard Mensah’ın sakatlandığı açıklandı.

Resmi siteden yapılan açıklamada oyuncunun sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada “Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Senegalli oyuncu Cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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