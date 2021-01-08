Antalyaspor ilk deplasman galibiyetini arıyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın taktik çalışmasını tamamladı.

Ligde 17. haftayı 21 puanla tamamlayan Antalyaspor, Göztepe deplasmanında galibiyet hedefliyor. Kazandığı 21 puanın 16’sını sahasında oynadığı maçlarda elde eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda bu sezon henüz galip gelemedi. Akdeniz ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Ligde kötü sonuçlar aldığı günleri geride bırakan Antayaspor, son iki maçında deplasmanda Galatasaray ile berabere kalıp, sahasında Fatih Karagümrük’ü yendi. Kırmızı beyazlılar Göztepe deplasmanından da puanlarla dönüp, yükselişini sürdürmek istiyor. Kırmızı beyazlılar Göztepe deplasmanında 3 puan alıp, bu sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi istiyor. Antalyaspor’un Göztepe deplasmanında, Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADRO: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kurdraysov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill

SAKAT: Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk

CEZALI: Yok