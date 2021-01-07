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Sözcü

Süper Lig’de 18. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Güncellenme: 11:55, 07/01/2021
Haberler Futbol
Süper Lig’de 18. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 18’inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

  • 9 Ocak Cumartesi:
  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
  • 19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
  • 10 Ocak Pazar:
  • 13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
  • 19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
  • 11 Ocak Pazartesi:
  • 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen