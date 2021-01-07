Sivasspor, Appindangoye’nin sözleşmesini 2023’e uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Aaron Appindangoye ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, Sivasspor Kulübü, 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Appindangoye'nin yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp Mayıs 2023'te sona erecek.

2019 sezonunda Ümraniyespor'dan Sivasspor'a transfer olan Aaron, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Sivasspor kariyerinde 6 kez sarı kartla cezalandırılan Aaron, toplamda 4 bin 423 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.