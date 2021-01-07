MAÇ SONUCU | Manchester United 0-2 Manchester City

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali’nde Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Manchester City, Tottenham ile 25 Nisan’da Lig Kupası Finali’nde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. City bu finali kazanırsa teknik direktör Pep Guardiola, yönettiği takımlardaki 30. kupa zaferini tatmış olacak.

Manchester derbisinde City’yi finale taşıyan golü 50. dakikada Stones kaydetti. Serbest vuruşta yapılan ortaya ceza sahasında dokunan tek oyuncu olan İngiliz stoper, kaleci Henderson’ı çaresiz bırakarak takımını öne geçirdi.

Dakikalar 83’ü gösterdiğinde ise kornerden gelen topu uzaklaştırmak isteyen Manchester United savunmasından seken topa ceza sahası dışından vuran Fernandinho, maçın skorunu 2-0 olarak ilan eden golü attı.