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Sözcü

MAÇ SONUCU | Ankaraspor 0-2 Adanaspor

Erteleme maçında Adanaspor, Ankaraspor'u deplasmanda 89. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4'te Ozegovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Güncellenme: 18:55, 07/01/2021
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MAÇ SONUCU | Ankaraspor 0-2 Adanaspor

TFF. Lig'in 12. hafta erteleme maçında Ankaraspor sahasında Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma Adanaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Başkent ekibinde M’Billa Etame 49. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 9 puanla 17. sırada kalırken, konuk takım 18 puanla 13. sıraya yükseldi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mete Çelik, Doğukan Efe (Muzaffer Doğan dk. 85), Halil İbrahim Esen, Ayuk, Erdem Çetinkaya (Umar dk. 76), Mahmut Akan (Ali Rıza Kılıç dk. 85), Etame

Yedekler: Bayram Kılıç, Emre Can Atilla, Mehmet Tuğrul Başkan, Furkan Eliaçık, Enes Eliaçık, Levent Gülen, Bulbwa,

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Adanaspor: Karacic, İsmail Erdoğan, Donkor (Hakan Çinemre dk. 45), Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Umut Sözen dk. 82), Celil Yüksel, Ömer Çiçek (Berkan Fırat dk. 82), Atalay Babacan (Ozegoviç dk. 63), Belem (Eren Keleş dk. 45), Ergin Keleş

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Serhat Tunç, Ozan Papaker

Teknik Direktör: Semih Özü

Goller: Hakan Çinemre (dk. 90), Ozegovic (dk. 90+4) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Etame (dk. 49) (Ankaraspor)

Sarı Kart: Gökhan Akkan, Doğukan Efe, Ali Rıza Kılıç, Umar (Ankaraspor), Uğurcan Yazğılı, Ergin Keleş, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Ozegovic (Adanaspor)

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