KDV Sergen

Geçen hafta Beşiktaş'ın yapamadıklarını yazmıştık. Bu hafta ise Beşiktaş neleri çok iyi yapıyor ona bakalım:

1) Sergen hoca, acayip bir takım ruhu yarattı. İlk 11 dahil, giren-çıkan bütün oyuncuların tam kapasiteyle oynamalarını sağladı. Yüzde yüz performans alıyor. Taktik, mevkii ve oyun disiplinini aynı şekilde sahada müsabakanın sonuna kadar taşınıyor. Bir hoca için en önemli şey budur ve bunu Sergen hoca başarıyor.

2) Sergen hoca, aynı Şenol Güneş gibi psikolojik ve zihinsel ayrıca form olarak kaybolmuş bir çok sporcuyu kazanmasını ve tekrar onları performans olarak en üst düzeye taşımasını beceren ender hocalardan bir tanesi. Sergen hoca sanki KDV gibi Larin'i, Oğuzhan'ı, Necip'i, Aboubakar'ı tekrar Beşiktaş'ta en üst düzeye taşıyan hocadır.

3) Larin ve Oğuzhan oynamış oldukları futbolla Mensah'a ve Ghezzal'e ‘hop durun bakalım, biz de buradayız ve performansınızı kaybedebilirsiniz aman gevşemeyin aman motivasyonunuz düşmesin yoksa size oynamış olduğumuz futbolla adeta ayar veririz' dedi.

4) Atılan ilk golde oynadığım dönemleri hatırladım. Sağdan sanki Oğuzhan değil de Rıza ortalıyor. Ön direğe Ali koşuyor, arka direğe Feyyaz koşuyor aynı Larin gibi ve gol geliyor. Beşiktaş'ın en başarılı dönemlerinde Rıza hocanın sağdan yapmış olduğu ortalardan sonra gelen golün aynısını izledik. Ben ve tahmin ediyorum ki bütün Beşiktaş taraftarı o günleri hatırlamıştır.

Sonuç olarak sezon başından beri yazıyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş'tır. En büyük camiaya güven veren isim ise başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen hocadır. Bu futbolcuların bu seviyeye gelmeleri onların olgunlaşmış düşünce ve el ele vererek ortaya çıkarttıkları sinerji ve güçlü Beşiktaş sevgisine bağlıdır.