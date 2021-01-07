Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: ‘Bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı’

Süper Lig’in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor’u tek golle mağlup eden Hes Kablo Kayserispor’da moraller yerine geldi. Uzun zamandır galibiyet hasreti çeken sarı kırmızılı takımda kötü günlerin geride kalacağına inanılıyor.

Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Denizlispor galibiyeti ile ilgili olarak “Bu galibiyetin güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum” dedi. Teknik direktör Samet Aybaba’nın görevden alınmasının ardından takımı altyapı antrenörlerine emanet eden kulüp başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 kazandıkları Denizlispor galibiyeti sonrasında teknik heyet ve futbolcuları tek tek kutladı.

Cezalı olduğu için maçı statta izleyememesine rağmen Denizli’ye giden Başkan Gözbaşı, dönüş yolculuğunda altyapı antrenörleri ile objektiflere poz vererek, “Bu galibiyeti çok bekledik. Umarım kötü günler geride kalacaktır. El birliği ile Kayserispor’u layık olduğu yere taşıyacağız. Denizlispor galibiyeti camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Denizli’de yine kazandılar!

Süper Lig’in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı son 3 maçında Denizlispor’u mağlup etmeyi başardı.

Denizlispor ile Süper Lig’de 21 kez karşılaşan Kayserispor 8. galibiyetini elde etti. Rakibine 7 kez mağlup sarı kırmızılılar, 24 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor rakibi ile Denizli’de oynadığı 11 maçta 2 kez berabere kalıp 6 kez mağlup olurken 3 kez de kazandı. Sarı Kırmızılı ekip, Denizlispor ile Denizli’de oynadığı son 3 maçta galibiyetler aldı. Kayserispor 2014-2015 sezonunda 3-1 kazanırken 2019-2020 sezonunda ise 1-0 kazanmıştı. Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı maçta da rakibini 1-0 yenerek Denizli’deki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Ligde 13 puana erişen Kayserispor, Denizli’deki maç sonrasında soyunma odasında galibiyet pozu verdi.