İtalyan devi Ozan Tufan için geldi

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükseldi. Karşılaşmayı, Inter yetkilileri de tribünden takip etti.

Inter yetkilileri, sarı-lacivertli ekipten Ozan Tufan ile Aytemiz Alanyaspor’dan Berkan İsmail Kutlu’yu izledi.

Öte yandan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına 6 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Tolga Ciğerci, Perotti, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Sosa, Alanyaspor maçında görev alamadı.

CANER FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçede Caner Ekin, Alanyaspor maçına ilk 11de başlarken Serdar Aziz mücadeleye yedek soyundu. Corona virüsü testleri negatife dönen Serdar ile Caner, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmıştı. Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor maçında ise Caner’i 11de görevlendirirken Serdar’ı yedek soyundurdu.

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