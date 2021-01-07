İstanbulspor farklı kazandı

TFF 1. Lig’de 13. haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor’u 5-0 mağlup etti.
Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Onur Ergün, 31. dakikada Ali Yaşar, 57. dakikada Levent Ayçiçek, 59. dakikada İbrahim Yılmaz ve 90+4. dakikada penaltıdan Etoga kaydetti.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Özcan Sultanoğlu
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 77 Ali Dere), Rroca, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Diouf)
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Birol Parlak (Dk. 90+1 Ayberk Kaygısız), Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cedric Kore (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Mrsic, Doğa İşeri (Dk. 61 Uğur Aygören), İsmail Yüksek (Dk. 88 Hüseyin Karabey), Ezeh, Kethevoama (Dk. 46 Otoo)
GOLLER: Dk. 23 Onur Ergün (P), Dk. 31 Ali Yaşar, Dk. 57 Levent Ayçiçek, Dk. 59 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+4 Etoga (P) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Rroca (İstanbulspor) – Cedric Kore, Cihat Arslan (Teknik Direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor)