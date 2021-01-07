İngiltere’nin gündemi Mesut Özil ve Fenerbahçe! Rekorla geldi, bedavaya gidiyor

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.

Arsenal’de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile temaslarını güçlendiren Fenerbahçe, bu oyuncunun transferi için maddi kaynaklar ararken, İngiliz basını da bu transferi sayfalarından düşürmüyor.

Ada basında birçok gazete, Özil-Fenerbahçe transferini bugün okuyucularıyla paylaştı. Gazetelerde Özil’in rekor ücretle Arsenal’e transfer olduğu ve şimdi bedavaya Türkiye’nin yolunu tutacağı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu 2013 yılında Real Madrid’en 47 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Öte yandan haftada 350 bin sterlin kazanan Özil’in, bu yıl kalan maaşının Arsenal tarafından da ödeneceği iddia edildi.

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DC United iddiaları var ama…

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United’ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu. DC United’ın Özil transferiyle, Amerika’da ‘M10 (Mesut Özil 10)’ markası oluşturmak ve pazarda büyük ses uyandırmak istediği belirtildi. Ancak Washington Post’un futbol yazarı Steven Goff, yaptığı açıklama ile DC United’ın Alman futbolcuyu yaz ayında transfer etmeyi düşündüğünü ve konuyla ilgili güncel bir girişim olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin artısı Amine Gülşe!

Özil transferinde İngilizler, 32 yaşındaki yıldızın eşi Amine Gülşe’nin büyük rol oynadığını yazdı. Amine Gülşe’nin, düğününü İstanbul’da yapması ve mesleği olan oyunculuğa Türkiye’de devam etmek istemesi transferde Fenerbahçe kulübünü lehine bir artı olduğu ifade edildi. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların Mesut Özil’e duydukları hayranlık da bu transferde terazinin Fenerbahçe tarafında olduğunu belirtildi.

Arteta: Birkaç gün içinde çözülecek

Fenerbahçe’nin girişimlerde bulunduğu Mesut Özil için hocasından flaş bir açıklama geldi. Özil’in durumunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacağını açıklayan Arteta, “Mesut Özil’in Arsenal’deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız” dedi.