Fenerbahçe son saniye basketiyle kazandı

Euroleague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan’da karşılaştığı Kızılyıldız’ı 73-71 mağlup etti. Euroleague’de üst üste üçüncü maçını kazanan Fenerbahçe Beko’ya galibiyeti getiren sayı, son saniyede Brown’dan geldi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki sekizinci galibiyetini alırken, Kızılyıldız 12. kez mağlup oldu.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)
Kızılyıldız mts: O’Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic
Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1
1. Periyot: 22-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 53-53