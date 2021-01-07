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Sözcü

Fenerbahçe son saniye basketiyle kazandı

Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibini son saniyede bulduğu basketle mağlup etti. Fenerbahçe Beko böylece Euroleague'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Güncellenme: 00:01, 08/01/2021
Haberler Basketbol

Euroleague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan’da karşılaştığı Kızılyıldız’ı 73-71 mağlup etti. Euroleague’de üst üste üçüncü maçını kazanan Fenerbahçe Beko’ya galibiyeti getiren sayı, son saniyede Brown’dan geldi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki sekizinci galibiyetini alırken, Kızılyıldız 12. kez mağlup oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: O’Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 22-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-53

Fenerbahçe Beko kızılyıldız
Yayınlanma Tarihi:23:15,