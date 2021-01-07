Fenerbahçe seriye bağladı… Üç gol, iki penaltı, bir direk

Süper Lig’in 17. haftasında, zirce yarışındaki kritik sınavda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Fenerbahçe, zirveye bir adım daha yaklaşarak ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe’nin golleri Sinan ve Pelkas’tan gelirken Valencia, bir penaltı vuruşunda yararlanamadı. Maçın son dakikasında Ferdi’nin vuruşunda direk gole izin vermedi. Alanyaspor’un golünü penaltıdan Babacar kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, alışılmışın dışında topu Alanyaspor’a verip, hızlı hücumlarla gol arayan bir taktikte takımını sahaya sürdü. Önde pres yaparak Alanyaspor’un rahat çıkmasını engelleyen, kaptığı toplarla hemen hücumu düşünen Fenerbahçe’nin oyun planı, erken gelen golle avantajı sarı-lacivertli takıma getirdi. Hızlı hücumlarda final paslarındaki hatalar, ev sahibi ekibin farkı açmasını engelledi.

Set hücumları ile iyi kapanan Fenerbahçe savunmasını aşmaya çalışan Alanyaspor, bir-iki pozisyon dışında rakip kalede etkili olmayı başaramadı. Sık sık yapılan top kayıpları ve fauller, maçta temponun artmasını engelledi. Geriye düştüğü maçta pas hızını arttıramayan ve Fenerbahçe savunmasının dengesini bozamayan Alanyaspor, büyük oranda topa sahip olsa da penaltı dışında gol bulamadı.

OZAN VE ALTAY PARLADI

Fark bire indikten sonra baskısını arttıran Alanyaspor, iyi kapanan Fenerbahçe savunmasını açmakta zorlandı. Davidson ve Bareiro’nun etkisiz oyununa, geriden oyun kuran orta saha oyuncuları da eklenince konuk ekip, zorlu deplasmandan puansız ayrıldı. Fenerbahçe ise iyi kapandığı ve özellikle Ozan’ın topla yaptığı driplinglerle fırsatlar yakaladığı maçta kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Altay da kurtarışlarıyla takımın galibiyetinde pay sahibi oldu.

Fenerbahçe’de Ozan, hemen hemen tüm atakların başlangıcında yer alan isim olarak göz doldururken, takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Savunmada basit hata yapmayan, son dakikalarda yaşanan panik dışında, rakibine neredeyse pozisyon vermeden maçı tamamladı. Geriden kısa paslarla çıkmaya çalışan Alanyaspor ise rakibinin presi karşısında pozisyon zenginliği bulamadığı bir karşılaşmayı geride bıraktı.

İLK YARI YÜZDE 73 TOPLA OYNAMA

İlk yarıda yüzde 73 topa sahip olmasına rağmen ceza sahasında Fenerbahçe kadar topla buluşabilen (5) Alanyaspor, erken yediği gol sonrası devrede etkili olmaktan uzak kaldı. İlk yarının son dakikalarında yakalanan birkaç pozisyonda da Altay gole izin vermedi. Topu tamamen rakibine bırakan Fenerbahçe ise öne geçtikten sonra yakaladığı hızlı hücumlarda, son paslardaki dikkatsizliği nedeniyle soyunma odasına tek farklı galibiyetle gitti.

İkinci yarıda da benzer oyun planlarıyla oynayan iki takım, son 20 dakikada karşılıklı goller bulmayı başardı. Valencia penaltıyı kaçırdıktan hemen sonra farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, penaltıdan bir gol yese de skor avantajını maçın sonuna kadar korumayı başardı. Son dakikalarda iyice savunmaya çekilen ev sahibi ekip karşısında Alanyaspor, etkili olmaktan uzak bir oyun ortaya koydu.

Karşılaşmanın son dakikalarında ise tempo ve heyecan inanılmaz arttı. Savunma güvenliğini bırakan Alanyaspor tüm hatlarıyla yüklenirken, Fenerbahçe de zaten oyun planı olan hızlı hücumlarla etkili oldu. İki takım da karşılıklı fırsatlar yakalarken, skoru değiştirecek gol gelmeyince mücadele 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 32 yaptı. Alanyaspor ise 30 puanda kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan (Mert Hakan dk. 61), Valencia (Ferdi dk. 75), Pelkas (Serdar dk. 87), Mame Thiam (Samatta dk. 74)

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp

Teknik Direktör: Erol Bulut

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 71), Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Salih Uçan dk. 60), Berkan (Mustafa Pektemek dk. 81), Efecan, Davidson (Babacar dk. 71), Bakasetas, Adam Bareiro

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Sinan Gümüş (dk. 12), Pelkas (dk. 70) (Fenerbahçe), Babacar (dk. 80 pen.) (A.Alanyaspor)

Sarı kartlar: Mame Thiam, Tisserand, Sinan Gümüş, Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Davidson, Tzavellas, Berkan İsmail, Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Aytemiz Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor