Çağdaş Atan’dan Fenerbahçe’nin futboluna eleştiri

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Alanyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonunda rakibin oyununu eleştirdi. İyi oynadıklarını ancak kaybettiklerini belirten Atan, Fenerbahçe’nin “Bize karşı daha kafa kafaya oynamasını beklerdim” dedi.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, soyunma odasında bayağı düşündüğünü ifade ederek, “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok düşündüm ne söyleyebilirim diye ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe’nin bize karşı daha kafa kafaya oynamasını beklerdim. Ben Fenerbahçe’nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Oyuncularım istediğimiz oyunu oynadılar ama beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Kendimi zor tutuyorum bir şeyler söylememek için. Susayım ben. İlk yediğimiz gol tesadüf. Açılan orta kalemize gol oldu. Bundan sonra oyun bayağı değişti. Biz topa biraz daha fazla sahip oldu. İkinci yarı iyi pozisyonlar yakaladık. Çevirme şansı geldi ama maalesef çeviremedik. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum. Her oynadığımız oyunda rakibe üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Bununla devam edeceğiz. Bugün ilk golde tesadüf sonucu geldi. Gerekli önlemleri almıştık aslında. Bizim oynadığımız ama kaybettiğimiz bir maç oldu” diye konuştu.

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“GÜÇLÜ BİR KULÜBEYLE BU SORUNLARI AŞACAĞIZ”

Takımın aldığı sonuçla alakalı konuşan Atan, “Periyotla alakası yok galip gelememe durumunun. Oradan çıktık. Takım bugün iyi durdu. 2-0'dan sonra biraz kontra atak şansı verdik ama oyun tamamen elimizdeydi. Takımımı kutluyorum. Biraz daha kaliteyi arttırırsak gerekli takviyelerle ileride diğer takımların bize uyguladığı daha üretici oyuncularla güçlü bir kulübeyle bu sorunları aşacağımızı düşünüyorum. 4 maçlık bir periyot var deplasmanda kaybettiğimiz” ifadelerini kullandı.

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“HİÇ KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEDİM, HAKARETTE BULUNMADIM”

Beşiktaş maçında basın mensuplarının soru sormamasıyla alakalı verdiği tepki ile ilgili açıklamalarda bulunan genç teknik adam, “Biraz daha fazla takip edilseydi Alanyaspor daha iyi olurdu. Ben orada hiçbir kimseyi hedef göstermedim, hakarette bulunmadım. Çıkarken söylediğim bir kelime var. Flash röportajda aynısını söyleyeceksem basına da gelmeye gerek yok dedim, basına gerek yok anlamında demedim. Biz zaten oradaki yerel medya mensuplarının soru sormak için olmadıklarını biliyoruz. Biz soruları kağıt üzerinden bekledik. Ben öyle bir reaksiyon alacağını düşünmemiştim. Ben futbol konuşmak adına hayal kırıklığı yaşamıştım. Pandemi ile ilgili medyaya kapatmış gözüksek de bizde de covid vakaları gözüktü. Çok oyuncu covide yakalandı. Biz basın arkadaşları da korumak için yaptık. Olay çok büyüdü ama espriyle tatlıya bağlamaya çalıştık. Röportaj talepleri bulunuyor. Ben buraya kadar 52 röportaj teklifi aldım. 15-16 haftada 52 röportaja çıksak ne düşünürsünüz benim hakkımda” şeklinde konuştu.

“TOPU RAKİBE VEREREK ŞAMPİYON OLAN TAKIM SAYISI AZDIR”

Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ile ilgili görüş belirten Atan, “5 büyük lige baktığımız zaman topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Bu benim şahsi fikrim. Karşımızda çok güçlü bir camia Fenerbahçe camiası. Başlarında başarılı bir hoca var. Ben biraz daha oyun bekliyordum” dedi.