Yukatel Denizlispor 0-1 Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig’in 17’nci haftasında düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor en önemli rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor’a evinde tek golle mağlup oldu: 0-1. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü 21’inci dakikada Henrique kaydetti. Bu sonuçla ateş hattından çıkamayan Denizlispor 13 puanda kaldı, Kayserispor ise 3’üncü galibiyetini alırken aynı puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada konuk ekip öne geçti. Lennon’un sol kanattan ortasına, ceza sahası içindeki Henrique’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

25. dakikada Lopes’in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Doğan, topu köşeden güçlükle çeldi. Dönen topu önünde bulan Sagal’ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

51. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lennon’un müsait durumda yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Lopes’in sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Mesanovic yükselerek kafayı vurdu. Top kalecinin kucağında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon – Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Özer (Dk. 46 Dossevi), Bakalorz (Dk. 72 Sacko), Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan – Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz, Lennon (Dk. 89 Nurettin), Ackah, Campanharo, Pedro Henrique (Dk. 89 İlhan), Avramovski (Dk. 75 Fernandes), Alibec (Dk. 81 Kanga)

GOL: Dk. 21 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Muhammet, Leismann (Yukatel Denizlispor) – Alibec, Henrique, Ackah, Avramovski, Doğan, Nurettin (Hes Kablo Kayserispor)