Yoklar içinde

Galatasaray’ın biraz kötü hali bile hiç çekilmiyor. Kazanmak için her zaman tam konsantre olmak zorunda. Öyle olmadığında dünkü gibi saç baş yolduruyor. Konya önünde yine durağan, yine ağır aksak bir Galatasaray başlangıcı. Rakibin pas açılarını kapatan ve önde basmaya çalışan Konya'nın bu taktiksel disiplinli hali bile yetti.

Arda, Feghouli ve Marcao da olmayınca vasata mahkum haldeler. Büyük takımların en önemli silahlarından biri duran toplardır. Galatasaray'ın duran toptan, kornerden golü yok.

Tehlikeli noktadan frikik kazansa atacak oyuncusu yok. Kafa golü yok. Stoperlerin hücuma katkısı yok. Beklerin asiste dönüşecek orta ya da pası yok. Stoper demişken, bir Luyindama var ki oynaması, oynamamasından daha tehlikeli.

O sahadayken rakiplerin bütün planı onun olduğu bölgeye baskı yapmak. O kadar hantal halde ki yaptırdığı penaltının izahı da yok. Saracchi dökülüyor, Emre Akbaba futbolla olan ilişkisini bitirmiş. Galatasaray kontraya da çıkamıyor, rakip çıktığında onu da durduramıyor.

Sıradan bir Konya takımından 4 gol yiyen bir Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında iddiası da olamaz. Dün görüldü ki sarı-kırmızılı takım bu yarışın çok uzağında kalacak. Kısacası zor günler kapıda.