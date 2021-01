Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion’daki görevine son verilen Slaven Bilic’in yeni takımı belli oldu.

52 yaşındaki Hırvat teknik adam, Çin ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan’ın başına geçti. Beijing Guoan’dan yapılan açıklamada, “Yeni teknik direktörümüz Slaven Bilic ve ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan onur duyuyoruz. Pekin’e hoş geldiniz” ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Bruno Genesio ile yollarını ayıran Çin takımı, Fransız çalıştırıcıya teşekkür mesajı yayınlarken “Tüm sıkı çalışma ve özverisi için şükran ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi.

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK

