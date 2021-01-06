Recep Niyaz: ‘Elim ayağım titriyor, çok sinirliyim’

Süper Lig'in 17. Haftasında sahasında HES Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz, Kayseri maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Galibiyetten dolayı rakibini kutlayan Niyaz, saha içinde mücadele verdiklerine dikkat çekti. Niyaz, “Biz saha içerisinde gereken mücadeleyi yapıyoruz. Gol verdikten sonra reaksiyon vermeye çalışıyoruz. Rakibimiz bizden daha dirençli ve istekli davrandı. Skoru aldılar. Kendi adımıza futbol içerisinde değiştirmemiz kurallar var.”’

‘SAHA DIŞINDA BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR’

”Mücadeleyi en başta vermemiz gerekiyor. Bizim saha içinde yaşadıklarımızın yanında saha dışında da problemlerimiz var. Artık herkesin bunu göz ardı edilemeyecek, gözle görülen bir problemimiz var. Bu kadar futbolcu bu kadar emek verirken, bu kadar karakterli mücadele verirken artık saha dışındaki problemlerin çözülmesi gerekiyor. Ben burada futbola başladım, burada büyüdüm. Burada Süper Lig'e çıktım. Burada ne olup bittiğini çok iyi bilenlerdenim. Bu problemler çözülmezse çok büyük sorunlar yaşanacak. 10 sene sonra bu takım süper lige çıktıysa bunun değerini bilmek lazım. Bunları söylerken elim ayağım titriyor. Gerçekten sinirliyim, zoruma gidiyor. Biz bu kadar emek verirken yaşananlar gerçekten zoruma gidiyor. Aramızdan ayrılan kardeşlerimiz var, böyle giderse bu ayrılıklar devam edecek gibi duruyor. Ne olur artık büyüklerimiz bu takıma sahip çıksın. Önü alamayan felaketler yaşanabilir. Bu sözlerim belki yanlış yere gidiyor ama çözüm bulmak zorundayız” dedi.