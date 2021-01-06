Ozan Tufan için Crystal Palace devrede!

Son dönemde Premier Lig takımlarının radarında olan Fenerbahçeli Ozan Tufan için Crystal Palace resmi bir girişimde bulundu. İngiliz ekibi, Fenerbahçe ve Ozan Tufan’ın menajeri Mirsad Türkcan ile temasa geçti.

Dün gece Ozan Tufan ile bir araya gelen Türkcan, başarılı futbolcuya Crystal Palace’ın teklifinin detaylarını anlattı. Premier Lig ekibinin 10 milyon Euro civarında bir teklif hazırladığı öğrenilirken sarı lacivertli yönetim transfere sıcak bakıyor.

İki kulübün bonservis bedelinde anlaşması halinde; Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın Palace’ta oynayacağı maç sayısı üzerinden ekstra para ve bonuslar talep edecek. Ayrıca, sarı lacivertli yönetim 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından da pay isteyecek.

Crystal Palace’ın yanı sıra bir başka Premier Lig ekibi West Bromwich Albion da Fenerbahçeli futbolcu için devreye girmeye hazırlanıyor.

Palace bu sezon geride kalan 17 haftada topladığı 22 puanla 14. sırada yer alırken, West Bromwich ise 8 puanla 19. sırada ve kümede kalma mücadelesi veriyor.

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