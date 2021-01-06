Omar Elabdellaoui’den ilk açıklama: Daha iyiye gidiyorum

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı evinde yaşadığı kaza sonrasında hastaneye yatırılmıştı. Havai fişeğin yüzünden patlamasından sonra ameliyata alınan ve tedavisine hastanede devam edilen Norveçli oyuncu, Instagram’dan açıklama yaptı.

Yaşadığı kazayı anlatan Omar, “Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum” dedi.

Tedavisi hakkında bilgi veren Omar Elabdellaoui “Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin” diyerek, “Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük” cümleleriyle sözlerini tamamladı.