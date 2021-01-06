MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-0 Göztepe (Süper Lig 17’inci hafta)

Süper Lig’in 17’inci haftasında sahasında Göztepe’yi konuk eden Trabzonspor Ekuban’ın attığı tek golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra iyi bir çıkış yakalayan ve arka arkaya puanlar toplayan bordo mavililer Göztepe galibiyetinin ardından 26 puana ulaştı ve 7’inci sıradaki yeriyle zirve farkını azalttı.

Maça etkili bir oyunla başlayan Trabzonspor’da Djaniny’nin şık bir çalım ve driplingle girdiği ceza sahasında içeriye çıkardığı top direkten döndü. Ardından pozisyonu iyi takip eden Calep Ekuban topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

UĞURCAN SON ANLARDA DEVLEŞTİ

İkinci yarıda 2 topu direkten dönen Trabzonspor maçın son dakikalarında büyük baskı yedi. Göztepe beraberlik için müthiş bir baskı kurdu ancak bordo mavililerin savunması ve kaleci Uğurcan Çakır, İzmir ekibine beraberlik şansı vermedi.

Bu sonucun ardından ligdeki puanını 26’ya çıkaran Trabzonspor 7’inci sıraya yükselirken, 19 puanda kalan Göztepe haftayı 12’inci sırada tamamladı. Haftaya BAY geçecek olan Trabzonspor bir sonraki maçta deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe ise bu hafta sonu Antalyaspor’u sahasında konuk edecek.

TRABZONSPOR’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta Fatih Karagümrük maçı 11’ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Brezilyalı oyuncu Flavio’yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür’e görev verdi.

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11’deki yerini aldı.

Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

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ALTYAPIDAN 8 OYUNCU YER ALDI

Trabzonspor’un 21 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 8 oyuncu yer aldı. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11’de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.