MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 Brentford

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali’nde Tottenham ile Brentford karşı karşıya geldi. Tottenham’ın sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Premier Lig’in bir altındaki lig olan Championship’te mücadele eden Brentfor’u 12. dakikada Sissoko ve 70. dakikada Son’un golleriyle mağlup eden Jose Mourinho’nun öğrencileri, finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Yarı finalin diğer maçında bu akşam TSİ 22.45’te Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

Brentford’da Josh Da Silva, 84. dakikada Höjbjerg’e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.

Tottenham son olarak 2007-2008 sezonun yaşadığı bir kupa hasretini bitirmek için sadece bir 90 dakikaya çıkacak.