MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor

Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Başkent temsilcisi 19 puana yükselirken, konuk takım 27 puanda kaldı.

Gençlerbirliği 18. haftada Cumartesi Galatasaray ile deplasmanda; Hatayspor ise Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 90+3), Mendoza, Ayite (Furman dk. 71), Candeias, Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 86), Sio (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+3)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Angelo, İlker Karakaş, Hasanalp Birken, Kadir Enes Kıra, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

A. Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Soner Örnek dk. 62), Pablo, Katranis (Mesut Çaytemel dk. 62), Rayane, Riberio, Akintole, Traore (Akın Alkan dk. 45+1), Boupendza, Diouf (Selim Ilgaz dk. 37)

Yedekler: Yavuz Boyar, Burak Can Çamoğlu, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Akomadi,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 25) (A. Hatayspor), Motta (dk. 45+1 pen. ve 53 pen.), Sio (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Munir (dk. 43) (A. Hatayspor)

Sarı Kartlar: Johansson, Ayite, Candeias, Sio (Gençlerbirliği), Pablo, Akintole (A. Hatayspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Johansson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top üstten dışarıya çıktı.

6. dakikada Akintole topu rakip ceza sahası önünde buldu. Bekletmeden çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin biraz üstünden auta gitti.

17. dakikada Motta Hatayspor yarı alanında yaşanan karambolde yüksekten gelen topa ceza sahası yayının dışından sert vurdu. Top kaleci Münir'in kucağında kaldı.

22. dakikada Soner Dikmen ceza sahası yayı önünde topla buluştu. Bekletmeden sert bir şut çıkaran Dikmen'in vuruşu üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası yakınlarında yaşanan kafa topu mücadelesinde seken top Boupendza'nın önünde kaldı. Topu önünde bulan Gabonlu oyuncunun ceza sahası dışından bekletmeden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada sağ kanattan gelen topa hareketlenen Ayite'nin vuruşu az farkla soldan dışarıya çıktı.

34. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Candeias, sağ çaprazdan gönderdiği düzgün bir orta ile topu Sio'yla buluşturdu. Sol köşeden topu ağlara gönderen Sio'nun golü elle müdahale olduğu gerekçesi ile hakem tarafından iptal edildi.

40. dakikada Akintole aldığı topla rakip ceza sahası içine süratlendi. Ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt güçlükle kurtardı.

43. dakikada Hatayspor'un kalecisi Munir ceza sahası içinde Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın yüzüne tekme attı. Kırmızı kart gören oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.

45+1. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gençlerbirliği oyuncusu Motta topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik getirdi. 1-1

48. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Sio ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Akın topu kornere çeldi.

49. dakikada Gençlerbirliği'nde sefa sol kanattan topu ceza sahası içindeki Sio ile buluşturdu. Sio'nun şutunu kaleci Akın kurtardı.

52. dakikada sağ kanattan içe sokulan Johansson ceza sahası içinde faul yapılarak düşürüldü ve Gençlerbirliği penaltı kazandı.

53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Motta takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

67. dakikada Polomat kaptığı topla mesafe kat ettikten sonra sol kanattan Ayite'ye oynadı. Ayite en sağdaki Candeias'ı gördü. Cendeias ceza sahası içindeki Sefa Yılmaz'a orta açtı. Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla soldan dışarıya gitti.

72. dakikada Hatayspor rakip ceza sahası sol çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mesut Çaytemel'in ortasına yükselen Soner Örnek'in etkili kafa vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

79. dakikada Candeias'ın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Johansson topu ceza sahası içine kadar taşımayı başardı fakat çektiği şut kaleci Akın Alkan'da kaldı.

83. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias sağ kanattaki Sefa'ya oynadı. Ceza sahası içinde Sio'yu gören Sefa pasını takım arkadaşına gönderdi. Topu ağlarla buluşturan Sio farkı 2'ye çıkardı. 3-1