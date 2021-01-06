MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-0 Erzurumspor

Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Son şampiyon Başakşehir, oynadığı son 7 maçta sadece 3 beraberlikle 3 puan alarak çıktığı maçta galibiyeti 40. dakikada Fredrik Gulbrandsen ile buldu.

Ligin son sırasındaki Erzurumspor ise son 2 maçtaki yenilmezliğini bu karşılaşmada sürdürmek için ikinci yarıda 5 oyuncu değiştirdi ancak aradığını bulamadı.

Teknik direktör Okan Buruk’un cezası nedeniyle tribünde olduğu maç sonrasında Başakşehir 16. maçında 5. galibiyetini alarak 19 puana yükseldi. Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Başakşehir Pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda; Erzurumspor ise Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Medipol Başakşehir: Volkan, Berkay, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Mehmet dk. 88), İrfan Can, Chadli (Aleksic dk. 75), Visca (Uğur dk. 88), Deniz Türüç (Azubuike dk. 88), Gulbrandsen (Crivelli dk. 65)

Yedekler: Ahmet, Demba Ba, Giuliano, Ravil, Cemali

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

BB Erzurumspor: Farnolle, Adolphe (Mücahit dk. 80), Hasan, Cenk, Leo, Osman (Oltan dk. 80), Donald (Mayega dk. 65), Obertan, Emrah (Kaan dk. 65), Novikovas, Gomes (Ömer Şişmanoğlu dk. 65)

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Özgür, Mehmet

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Gulbrandsen (dk. 40) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), İrfan Can (Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Novikovas'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

7. dakikada sol tarafta Hasan Ali'nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Chadli'nin şutunu kaleci Farnolle oyun alanı içine çeldi.

28. dakikada İrfan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

40. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Epureanu'nun önünde kaldı. Epureanu'nun vuruşunu kaleci Farnolle kurtarırken dönen topa Gulbrandsen'in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

71. dakikada Hasan Ali'nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mahmut'un sert şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

82. dakikada Mahmut'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda topu kaleci Farnolle kontrol etti.

84. dakikada İrfan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Deniz'in şutu direğin yanından auta çıktı.