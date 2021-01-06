MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-1 Fatih Karagümrük

Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı. Antalyaspor’un golleri; 19. dakikada Hakan Özmert, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 71. dakikada Eren Albayrak’tan geldi. Fatih Karagümrük’ün tek golünü ise 10. dakikada Balkovec kaydetti.

Fatih Karagümrük’te stoper oyuncusu Enzo Roco, 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

3 MAÇ SONRA 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 21’e yükseltti. Antalya ekibi, 3 maç aranın ardından 3 puan aldı. Fatih Karagümrük ise 21 puanla 9. sırada kaldı. Karagümrük üst üste 3. maçında puan kaybı yaptı ve bu maçların ikisini kaybetti.

Antalyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük ise aynı haftada sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec'in sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Nuri'nin, ceza sahası dışından sert şutu Koray Altınay'ın eline çarptı ve sonra topu kaleci çıkardı. Pozisyonun ardından maçın VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

38. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında defans uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşu ağlara gitti. 2-1

71’inci dakikada Amiltonun pasında, Eren Albayrakın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu, kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti: 3-1.

84’üncü dakikada Amilton’a sert hareketinden dolayı Enzo Roco kırmızı kartla oyun dışı kaldı.