Galatasaray’dan Falcao’nun sakatlığı hakkında açıklama

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan ve 0-0 biten Antalyaspor maçında oyuna sonradan girip sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Radamel Falcao hakkında açıklama yapıldı.
Çekilen MR sonucun sarı-kırmızılı takımın resmi sitedeki antrenman haberinde Falcao’nun durumu için, “Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao'nun tedavisine başlandı” denildi.
Öte yandan 18. haftada Cumartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak Galatasaray’da Peter Etebo ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.