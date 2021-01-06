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Sözcü

Galatasaray’da savunma çöktü!

Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray, Konya'da dağıldı. Marcao’nun yokluğunda Luyindama-Donk görev aldı. Luyindama’nın hataları maça damga vururken Saracchi de bölgesini kapatamadı.

Güncellenme: 08:40, 06/01/2021
Haberler Futbol
Galatasaray’da savunma çöktü!

Süper Lig'de ‘en az gol yiyen takım' unvanını elinde bulunduran Galatasaray, Konyaspor deplasmanında dağıldı. Yeşil-beyazlılardan 4 gol yiyen sarı-kırmızılıların savunmadaki hatası gelecek haftalar öncesi endişe verdi.

Marcao'nun kart cezası nedeniyle stoper ikilisi Luyindama ve Donk idi. Özellikle Luyindama hem rakip hücumcuları durduramadı hem de çok basit bir hatayla penaltı yaptırıp gollere davetiye çıkardı. Saracchi de savunmaya dönüşte problemler yaşadı.

Ömer Bayram, bu konuya dikkat çekip “3 gol attık ama Galatasaray olarak 4 gol yeme lüksümüz yok” dedi.

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