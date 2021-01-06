Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası, gerçek oluyor

Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündem maddesi Mesut Özil'de sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un transferi için “Gerçekleşmesi zor bir rüya” dediği Arsenal'ın yıldız futbolcusu adım adım Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor.

Bir ay önce Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Londra'da bizzat görüştüğü Türk asıllı Alman futbolcu, şartlarını sunmuş ve 5 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu gizlemeyen Mesut için sponsor arayışına başlayan sarı-lacivertliler, istediği desteği bulursa yıldız isme bu ay formayı giydirmek istiyor.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gece geç saatlerde Türkiye ile ilgili bir fotoğraf paylaşımı yapması sarı lacivertli taraftarları daha da heyecanlandırdı.

Ayrıca, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen bir başka Arsenal savunmacısı Sokratis Papastathopoulos’un, Mesut’un bu paylaşıma göz kırpan emojiyle yanıt vermesi heyecanı doruk noktasına ulaştırdı.

Sarı-lacivertliler, sponsor işini halleder halletmez Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut'a 3.5 yıllık sözleşme teklif edecek.

Son olarak Mart 2020’de West Ham United maçında forma giyen Mesut Özil, bu tarihten bu yana hiçbir maçta forma giymedi. Arsenal kariyerinde Premier Lig’de 184 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 33 gol atıp 58 asist yaptı.

DC United da devreye girdi!

Öte yandan; İtalya ve Almanya’dan da talipleri bulunan Mesut Özil için ABD ekibi DC United’ın devreye girdiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun “M10” markasına yatırım yapma teklifinde bulunan MLS takımı, Türk asıllı Alman futbolcuya akademi açma, e-spor yatırımları için destekleri barındıran bir paket sunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABER Ne Zeus, ne Perseus: Dimitris Pelkas!