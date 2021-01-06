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Fenerbahçe ve Mesut Özil dünyanın gündeminde

İlk kez Sözcü Skor'un duyurduğu Mesut Özil-Fenerbahçe transferinde detaylar netleşirken Avrupa basını da bu dev transfere manşetlerinde geniş bir biçimde yer veriyor.

Güncellenme: 14:56, 06/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Mesut Özil dünyanın gündeminde

Ali GÜLEN /FRANKFURT Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olduğu yönündeki haberler, Avrupa basınında da manşetlere taşındı. Dünya çapında ses getiren transfer, hemen her dilde bütün mecralarda görülebiliyor.

HER YERDE MANŞET

İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda, Avusturya ve diğer ülkelerde konu anbean duyurulmakta. Sosyal medyada ve basında çarpıcı transfer haberi “Mesut Özil, Fenerbahçe’de”, “Mesut, Londra’ya veda ediyor”, ve “Türk lokumu gibi transfer” gibi manşetlerle duyuruluyor. Öte yandan Der Spiegel de konuyu ayrıntılı veriyor.

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