Fenerbahçe ve Mesut Özil dünyanın gündeminde

Ali GÜLEN /FRANKFURT Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olduğu yönündeki haberler, Avrupa basınında da manşetlere taşındı. Dünya çapında ses getiren transfer, hemen her dilde bütün mecralarda görülebiliyor.

HER YERDE MANŞET

İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda, Avusturya ve diğer ülkelerde konu anbean duyurulmakta. Sosyal medyada ve basında çarpıcı transfer haberi “Mesut Özil, Fenerbahçe’de”, “Mesut, Londra’ya veda ediyor”, ve “Türk lokumu gibi transfer” gibi manşetlerle duyuruluyor. Öte yandan Der Spiegel de konuyu ayrıntılı veriyor.

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