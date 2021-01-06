Erol Bulut’tan Dimitris Pelkas’a: ‘Skor ne olursa olsun…’

Üst üste aldığı 2 galibiyetle morallenen ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçından sonra Teknik Direktör Erol Bulut'un karşılaşmanın yıldızlarından Pelkas'la hararetli konuşması dikkat çekti.

Yunan oyuncunun son anlarda uygun durumdaki Sosa'ya pas vermememesine sinirlenen genç çalıştırıcı bitiş düdüğünden sonra yapılması gerekeni anlatırken Pelkas 3-0'lık tabelayı gösterdi.

Antrenmanlarda sürekli olarak “Ben değil, biz” duygusunu aşılamaya çalışan Erol Bulut, Pelkas'ın bireyselliği ön plana çıkaran hareketini beğenmedi. Herkesin takım için mücadele etmesini gerektiğini belirten Bulut, Yunan yıldıza “Skor ne olursa olsun oyun planından vazgeçmemelisin” dedi.

Fener'in hocasının maç sonu tavırları Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'yı akıllara getirdi.

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