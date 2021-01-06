Dorukhan Toköz gitti, gidiyor! Sergen Yalçın’ın gözünden düştü…

Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş defteri kapanmak üzere… Siyah-beyazlı kulüple olan kontratını henüz tazelemeyen ve adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu, son 4 lig maçında sadece 41 dakika süre alıp Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da gözünden düştü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni sözleşme konusunda inandığı Dorukhan ve menajerinin bir adım atmaması ayrılık rüzgarlarının sert esmesine neden oldu.

10 milyon talep ediyor!

Yönetim, yıllık 7 milyon TL garanti ücretiyle birlikte maç başı bonusların olduğu bir teklif götürmüştü. Bu teklifi kabul etmeyen Dorukhan ve menajeri, 10 milyon TL garanti ücret talep etmişti. Beşiktaş'ın yapılan teklifte buluşmak istediklerini belirtmesinin ardından 24 yaşındaki orta sahadan henüz yanıt gelmedi. Avrupa'daki kulüplerle de görüşme halinde olan Dorukhan'ın geleceği sezon sonuna doğru belli olacak.

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