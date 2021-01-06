Cyle Larin: Topu kesinlikle saklayacağım

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden Beşiktaş’ta 4 gol atarak karşılaşmaya damgasını vuran Cyle Larin, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Kanadalı forvet, takımdaki arkadaşlıktan söz ederek, “İyi bir takımımız var böyle gitmek istiyoruz. Herkes birbiri için oynuyor. Hepimiz sahada elimizden geleni yapıyoruz. 4 gol attım ama kazandığımız için daha çok mutlu oldum. İlk kez hat-trick yaptım ve topu aldım. Topu kesinlikle saklayacağım. Vincent Aboubakar ile yarışmak ve onunla oynamak büyük bir zevk. Kimin gol attığının önemi yok, her maç daha iyiye gidiyoruz. Bizim tek isteğimiz kazanarak devam etmek” dedi.

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