CANLI | Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 17. haftasında lider Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Galatasaray’ın yenildiği ve Fenerbahçe ile Alanyaspor’un karşılaşacağı haftada mutlak 3 puan alarak puan farkını açmak istiyor. Ligde 3 maçtır yenilmeyen 20 puanlı Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda formunu devam ettirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR

67′ Çaykur Rizespor maçta şu ana kadar yakaladığı en net pozisyonda Abdullah ile gole yaklaştı ancak top direğin yanından auta çıktı.

61′ Nkoudou’nun ters kanada gönderdiği pasta Larin bekletmeden Aboubakar’ı gördü. Aboubakar’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Gökhan ayağıyla gole izin vermedi.

GOL! 56′ Oğuzhan farkı 3’e çıkardı! Aboubakar’ın ceza sahası dışında pasını aktardığı Oğuzhan, kalecinin sağına yerden şutunu çekerek skoru 3-0’a getirdi.

Oğuzhan farkı 3’e çıkardı! Aboubakar’ın ceza sahası dışında pasını aktardığı Oğuzhan, kalecinin sağına yerden şutunu çekerek skoru 3-0’a getirdi. 46′ Maçta ikinci yarı başladı.

Karşılaşmada ilk yarı Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL! 30′ Bir kez daha Larin! Rizespor savunmasındaki büyük hata sonrasında Kanadalı forvet, topu takip ederek kaleci Gökhan’ın üzerinden aşırtmayla fileleri havalandırdı: 2-0.

Bir kez daha Larin! Rizespor savunmasındaki büyük hata sonrasında Kanadalı forvet, topu takip ederek kaleci Gökhan’ın üzerinden aşırtmayla fileleri havalandırdı: 2-0. GOL! 19′ Beşiktaş, Larin ile 1-0 öne geçti! Aboubakar’ın Oğuzhan’a attığı pasta Larin de ceza sahasına koştu. Oğuzhan’ın yerden sert pasında Aboubakar’ı geçen topu Larin kaleye göndererek bu sezon 7. golünü kaydetti.

Beşiktaş, Larin ile 1-0 öne geçti! Aboubakar’ın Oğuzhan’a attığı pasta Larin de ceza sahasına koştu. Oğuzhan’ın yerden sert pasında Aboubakar’ı geçen topu Larin kaleye göndererek bu sezon 7. golünü kaydetti. 17′ Aboubakar, Rizespor kalesine tehlikeli gitti ancak ceza sahası dışından çektiği şut ayağının da kaymasıyla etkisiz şekilde kalecinin kucağına gitti.

14′ Melnjak’ın sol kanattan yaptığı orta kaleye doğru giderken kaleci Ersin topu kontrol edip tehlikeli önledi.

10′ Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde iki takım da etkili olamadı ve orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

1′ Karşılaşma Beşiktaş’ın vuruşuyla başladı.

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İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinto, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda